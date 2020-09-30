الدفاع تنعي ضابطاً رفيعاً توفي إثر مضاعفات كورونا

2020/09/30 | 12:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

نعت وزارة الدفاع ، اليوم الأربعاء، ضابطاً رفيعاً توفي إثر مضاعفات كورونا .

وذكر وزيرالدفاع جمعة عناد في رسالة تعزية تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأربعاء ، نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة ومحبي الفقيد الفريق حميد حامد خميس غنام الشمري، المنسوب إلى أمانة السر العام في وزارة الدفاع، الذي وافاه الأجل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا ".

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