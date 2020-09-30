2020/09/30 | 12:18 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 | 12:06 مساءً | عدد القراءات : 12

الشيخ نواف الاحمد يؤدي اليمين الدستورية اميرا للكويت

أدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية امام مجلس الأمة اميرا للكويت.

وقال الاحمد في كلمة له بعد ادائه اليمين الدستورية ان "الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح كان رمزا شامخا قدم الكثير لشعبه وامته"، مبينا ان "سياسة الشيخ صباح ستظل نبراسا لنا".

واضاف "نؤكد على اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي"، مشيرا الى ان "الكويت نحجت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".

وتابع "سأبذل ما بوسعي للحفاظ على الكويت وحماية امنها"، لافتا الى ان "التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف".

وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماعه الاستثنائي أمس الثلاثاء بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

وأمس الثلاثاء أعلن الديوان الأميري الكويتي، عن وفاة امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، أخ غير شقيق لأمير البلاد الراحل، وشغل منصب ولي العهد ونائب الأمير، وولد في 25 حزيران عام 1937 في فريج الشيوخ (موقع مجمع المثني حاليًّا) بمدينة الكويت

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