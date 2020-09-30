2020/09/30 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها (فيديو)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).