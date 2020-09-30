السيد الصدر يدعو الى عدم تحويل المقاومة الى مقاولة والجهاد الى سياسة

2020/09/30 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رسالة الى الفصائل المسلحة، مجددا دعوته لها بأن لا تكون شرقية أو غربية.

ودعا السيد الصدر الى عدم تحويل المقاومة الى مقاولة والجهاد الى سياسة وفوهات الأسلحة الى صدور الشعب العراقي ولا تعرضوا الشعب الى القصف، مطالبا بالحفاظ على سمعة المقاومة.

وأضاف الصدر ان القوى الخارجية تريد النيل من العراق وأمنه واستقراره وسيادتهوعلى الجميع انهاء الوجود العسكري الأميركي وتقنين سفارته بالطرق الدبلوماسية والدولية.

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