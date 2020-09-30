سفارة الكويت لدى بغداد تعرب عن فائق تقديرها واحترامها لوزارة الخارجية العراقية

2020/09/30 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت سفارة الكويت لدى بغداد عن فائق تقديرها واحترامها لوزارة الخارجية العراقية لتقديمها التعازي الى دولة الكويت الشقيقة بوفاة أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت سفارة الكويت لدى بغداد إنها تهدي أطيب تحياتها الى وزارة الخارجية العراقية والى جميع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في العراق.

هذا، وأعلن مجلس الوزراء بدولة الكويت، اختيار الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ليكون أميرا للبلاد خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

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