2020/09/30 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الإعلام الأمني: انفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية في طريق مطار بغداد دون خسائر بشرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الإعلام الأمني: انفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية في طريق مطار بغداد دون خسائر بشرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الإعلام الأمني: انفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية في طريق مطار بغداد دون خسائر بشرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).