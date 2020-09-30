الصدر للمشككين: انا ابن من هتف

2020/09/30 | 12:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بيانا طرح من خلالها عددا من المسائل الحساسة المتعلقة بالتطورات الاخيرة التي شهدها العراق....

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