2020/09/30 | 12:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- U.S.President Donald Trump and Democratic presidential nominee Joe Biden participate in their first 2020 presidential campaign debate held on the campus of the Cleveland Clinic at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, U.S., September 29, 2020.Morry Gash/Pool via REUTERS

المعلومة/ ترجمة …اكد تدقيق الحقائق في شبكة سي أن أن الامريكية دانييل ديل ، الاربعاء، أن المناظرة الرئاسية بين دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جوزيف بايدن كانت في الواقع احراجا للولايات المتحدة بسبب احتوائها سيلا من الاكاذيب التي تفوه بها ترامب .نقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن ديل قوله إن ” ترامب مستمر بتضليل الامريكان باستمرار بادعاءاته الكاذبة خلال المناظرة الرئاسية الأولى للانتخابات العامة لعام 2020″.واضاف ” اعتقد ان من المهم بالنسبة لنا كصحفيين أن نقول عندما لا يكون الطرفان متشابهين لكنهما في هذه الحالة ظهرا انهما غير متشابهين تماما ، فقد قدم الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيلا من الاكاذيب ، فيما قدم بايدن بعض الادعاءات الكاذبة أو المضللة ، ولكن بصراحة ، كان دقيقًا إلى حد كبير بشكل اكبر من ترامب “.وتابع ” كان هناك في الواقع بعض الاوقات في المناقشة وخصوصا فيما يتعلق بالتصويت عبر البريد في كل سطر من كلام ترامب كذبة ، فكل شيء قاله في ختام المناقشة لم يكن دقيقا ويفتقر الى الدليل “.واوضح دانييل أن ” الغريب في ادعاءات ترامب انها كانت كذبات قد قالها الرئيس من قبل “، مشيرا الى انها ” لم تكن اخطاء او زلات لسان بل هي كذبات تم التاكد من عدم مصداقيتها ومازال الرئيس يؤمن بها ويقولها على الرغم من انكشافها “.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سي أن أن : مناظرة ترامب مع بايدن كانت سيلا من الاكاذيب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سي أن أن : مناظرة ترامب مع بايدن كانت سيلا من الاكاذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).