رئيس الجمهورية يؤكد حرص العراق على تعزيز العلاقات مع الكويت

2020/09/30 | 12:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاربعاء 30 أيلول 2020، برقية تهنئة الى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره اميراً لدولة الكويت.

وفي ما يلي نص البرقية:

"سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت..

بأسم الشعب العراقي وبأسمي شخصياً أتقدم اليكم بأحر التهاني واصدق التمنيات بمناسبة اختياركم اميراً لدولة الكويت الشقيقة، داعياً الباري عز وجل أن يُسدّد خطاكم ويوفقكم في قيادة الشعب الكويتي نحو المزيد من التقدم والرخاء.

وفي هذه المناسبة أعرب لسموكم عن حرصنا في العراق شعباً ورئيساً وحكومةً من أجل المضي قدماً في العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة.

تمنياتي الحارة بالنجاح والتقدم لدولة الكويت بقيادتكم.

مع أسمى اعتباري.

أخوكم

برهم صالح

رئيس جمهورية العراق".

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