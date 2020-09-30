لماذا شيطن ابن زايد الفلسطينيين لهذا اليوم ,,,, ليوم التط/ بيع فلسطين - هاله ابوليل

2020/09/30 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاله_ابوليل كيف شيطن ولي عهد ابو ظبي الفلسطينيين لهذا اليوم( يوم التط / بيع الخليجي )في الثالث عشر من أغسطس (آب) 2020، ظهر النتن ياهو رئيس دولة الكيان مبتهجا ,حيث حصل على تطبيع مجاني بدون أي التزامات من دولة خليجية هي الأولى في التطبيع بدون أن يكون لها حدود مجاورة وحروب سابقة اجبرتها على التطبيع, كما فعلت ربة العالم الكبرى (امريكا) بإجبار كل من مصر عام 1979 والأردن عام 1994، بتوقيع اتفاقية سلام ......





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