اسرائيل/ فلسطين والراسمالية المصنعية؟/3 - عبدالامير الركابي

2020/09/30 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي ليست الراسمالية والانتقال الى الإنتاج الالي، واحدا، وعلى خلاف ماقد كرسته الظاهرة الاوربية الغربية الحديثة من تعميم لنموذجها المصنعي البرجوازي على المعمورة، فان ماكان ساريا على الطور الإنتاجي اليدوي ماقبل الالي الأوربي من تمايز في اشكال تجلي أنماط المواضع والكيانات، بناء على اختلافها البيئي الجغرافي، واشتراطات تبلورها المجتمعي، لم يغب، ولا اختفى بمجرد تحول اوربا الحديث، وانقلابها الشامل المعروف.



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