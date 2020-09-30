في الذكرى 25 لاعلان بيجن ..الدول العربية تؤكد التزامها بتمكين المرأة

2020/09/30 | 12:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..يصادف عام 2020 الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين (1995)، والذي لا يزال يمثل خارطة الطريق الأكثر تقدمية وشمولية للنهوض بحقوق المرأة على الصعيد العالمي، ويمثل هذا العام أيضًا علامة فارقة حيث إنه يمثل مرور خمس سنوات على إعلان أهداف التنمية المستدامة (SDGs) تأكيدًا على اعتبار المساواة بين الجنسين شرط مسبق […]

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