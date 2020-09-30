الحشد الشعبي يكثف انتشارها لتأمين زائري أربعينية الإمام الحسين (ع) في ديالى

2020/09/30 | 12:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كثفت قطعات اللواء 110 في الحشد الشعبي ،الاربعاء، انتشارها لتأمين زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في قاطع ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، أنه “ضمن قاطع المسؤولية في محافظة ديالى استنفر اللواء 110 في الحشد الشعبي كافة قواته لتأمين زائري أربعينية الامام الحسين(ع) المتوجهين صوب كربلاء المقدسة”.وأضاف البيان أنه “إلى جانب المهام الأمنية تقدم قطعات اللواء الدعم اللوجستي والمعنوي لزائرين الامام الحسين عليه السلام واستمرار حملات التعفير والتعقيم للوقاية من جائحة كورونا”.



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