2020/09/30 | 12:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..بحث وفد الهيئة الادارية لنادي شباب العدل الرياضي مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، الواقع الإداري والمالي،والدعم الذي تقدمه وزارة العدل للنادي، فضلاً عن أهمية الأندية كونها الأساس لبناء رياضة حقيقية .واشار رئيس الوفد مدير عام دائرة الاصلاح العراقية العميد الحقوقي علي نعمه جواد الى وجود العاب عدة في النادي حققت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شباب العدل يبحث مع درجال الواقع المالي والإداري للنادي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شباب العدل يبحث مع درجال الواقع المالي والإداري للنادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).