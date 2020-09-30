الكمارك تعيد اصدار منظفات ومطهرات مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي

2020/09/30 | 12:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اعادة اصدار منظفات ومطهرات مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان أن ” الهيئة العامة للكمارك تعلن عن اعادة اصدار ارسالية منظفات ومطهرات في مركز كمرك طريبيل الحدودي مخالفة للضوابط و التعليمات”.

وأوضحت ان “عملية الإعادة تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وبحضور الجهات الساندة العاملة في المنفذ وفق قانون الكمارك النافذ”.

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