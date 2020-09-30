2020/09/30 | 12:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن تسجيل195 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ581مسحة جديدة تبين بان 195منها موجبة اي مصابة بينها 11 للكوادر الصحية”.واضاف العزاوي،ان”100حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة”.واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 9865حالة فيما حالات الشفاء بلغت 8739وحالات الوفاة 206حالة”.وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن تسجيل 195حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 11 للكوادر الصحية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن تسجيل 195حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 11 للكوادر الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).