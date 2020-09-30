رئيس الجمهورية يبعث برقية تهنئة الى امير الكويت الجديد

2020/09/30 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، برقية تهنئة الى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره اميراً لدولة الكويت.

وقالت الرئاسة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح بعث، اليوم، برقية تهنئة الى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره اميراً لدولة الكويت".وفي ما يلي نص البرقية، بحسب البيان "سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت..



بأسم الشعب العراقي وبأسمي شخصياً أتقدم اليكم بأحر التهاني واصدق التمنيات بمناسبة اختياركم اميراً لدولة الكويت الشقيقة، داعياً الباري عز وجل أن يُسدّد خطاكم ويوفقكم في قيادة الشعب الكويتي نحو المزيد من التقدم والرخاء".

واضاف "في هذه المناسبة أعرب لسموكم عن حرصنا في العراق شعباً ورئيساً وحكومةً من أجل المضي قدماً في العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة".





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