مصرف الرشيد يحدد ضوابط سلف المتقاعدين

2020/09/30 | 12:44 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصدر مصرف الرشيد، الأربعاء، تعليماته بشأن سلف المتقاعدين، مبينة ان المبالغ التي يمنحها تتراوح ما بين (3 الى 8) ملايين دينار.

وقال المصرف في بيان له، اليوم (30 أيلول 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "التعليمات حددت عمر المتقاعد على أن لا يقل عن (72) سنة ولا يتجاوز (80) سنة، وتوثق هذه السلفة بكفالة كفيل موظف حكومي معين ومثبت على الملاك الدائم".

وأضاف، أن "مبلغ المنح يبدأ من (3 الى 8) مليون على أن يكفي (50%) من صافي راتبه لتغطية القسط والفائدة".

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