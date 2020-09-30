الموارد المائية: غرامات مالية ضد المتجاوزين على نهري دجلة والفرات

2020/09/30 | 12:49 - المصدر: السومرية نيوز

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اكدت الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل التابعة الى وزارة الموارد المائية، الاربعاء، عن اتخاذها اجراءات ضد المتجاوزين على نهري دجلة والفرات بينها فرض غرامات مالية.

وقال بيان للهيئة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن دائرته "شنت حملة لازالة جميع انواع التجاوزات على المشاريع الاروائية والحصص المائية على نهري دجلة والفرات وتفرعاتهما"، موضحا ان "التجاوزات تتمثل باقامة احواض للاسماك عائمة في النهر ومطاعم ومنازل ونصب مضخات من دون الحصول على موافقات رسمية وسحب كميات من الحصص المائية للزراعة".

وكشف البيان عن ان "عدد التجاوزات التي تمت ازالتها منذ بداية الحملة ولغاية الان بلغ 2835 تجاوزا، منها ما رفع آنيا وبلغت 796 تجاوزا، اما التي تم رصدها فقد بلغت 2039 تجاوزا".وتابع ان :عدد الدعاوى المرفوعة قضائيا بشأن هذه التجاوزات بلغ ٨٤٧٦، حسم منها 1947 دعوى، منوها بان هناك غرامات مالية ترافق رفع التجاوزات لا تتجاوز المليون دينار".





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