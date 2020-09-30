وزير الخارجية يبحث مع السفير الأميركي الوضع الأمني والسياسي

2020/09/30 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

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وفي ظل الحراك السياسي المتزامن مع الحديث عن إغلاق السفارة الأميركية في بغداد.

التقى وزير الخارجية، فؤاد حسين، بالسفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر.وذكرت الوزارة في بيان ان الجانبين أجريا مباحثات تركزت حول قضايا تخصّ الوضع الأمنيّ والسياسيّ، والعلاقات العراقيّة الأمريكيّة في ظلّ الظروف التي تمرّ بها البلاد.

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