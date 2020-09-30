رئيس كتلة: الاحزاب السياسية قسمت الدوائر الانتخابية وفق مصالحها

2020/09/30 | 12:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الاربعاء، عن قيام احزاب متنفذة بتوزيع الدوائر الانتخابية وفق مصالحها، مبينا ان المفوضية غير قادرة على اجراء الانتخابات في موعدها.وقال الخالدي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الدائرة الانتخابية المتعددة لم تقسم وفق الحدود الادارية للقضاء بل تم توزيعها وفق مصالح الاحزاب حيث تم اقتطاع او ضم عدد من النواحي في اغلب المدن “.واضاف الخالدي ان” انجاز قانون الانتخابات فيه جنبة فنية وهي خاصة بتوزيع المقاعد في حين ان الجنبة السياسية تعتمد على قبول الاحزاب السياسية بموعد اجراء الانتخابات”.وأشار إلى أن “المفوضية غير قادرة على اجراء الانتخابات كونها لا تمتلك الخبرة الكافية وسيتم تاجيل الانتخابات الى موعد اخر بسبب قلة خبرتها “.انتهى 25د

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