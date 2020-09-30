2020/09/30 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخارجية ورئاسة الوزراء تنوهان لمؤتمر صحفي بخصوص البعثات الدبلوماسية وحمايتها اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخارجية ورئاسة الوزراء تنوهان لمؤتمر صحفي بخصوص البعثات الدبلوماسية وحمايتها اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).