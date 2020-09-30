2020/09/30 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كمارك كردستان تدافع بعد اتهام الإقليم بعدم الالتزام بقائمة المحظورات من الاستيراد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كمارك كردستان تدافع بعد اتهام الإقليم بعدم الالتزام بقائمة المحظورات من الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).