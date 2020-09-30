2020/09/30 | 12:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف/نينا/أعلن قائد الشرطة اللواء فائق فليح الفتلاوي عن المباشرة بالانتشار وتطبيق الخطة الأمنية في طريق يا حسين بين النجف وكربلاء " .وقال الفتلاوي في تصريح صحفي" أن الآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية تم نشرهم لتأمين الطرق وتنظيم عملية سير العجلات، وحماية الزوار المشاة الداخلين الى المحافظة والمتوجهين عبرها الى كربلاء./انتهى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. شرطة النجف تباشر بنشر أفرادها لحماية زائري الأربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. شرطة النجف تباشر بنشر أفرادها لحماية زائري الأربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).