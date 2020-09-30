بلدية كربلاء تعلن عن خطة خدمية متكاملة لزيارة الاربعين

2020/09/30 | 12:51 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء / نينا / اعلنت مديرية بلدية كربلاء اعداد خطة خدمية متكاملة لزيارة الأربعين بمشاركة أكثر من الفي عامل.



وقال مدير البلدية المهندس عبير سليم لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / وضعنا خطة خدمية تختلف عن السنوات السابقة حيث أعدت بوقت مبكر واشركت فيها مديريات البلديات والبلدية من مختلف المحافظات، ومنظمات المجتمع المدني وجهات ساندة تقوم بالاعمال التطوعية، بمشاركة ٢١٠٠ عامل وتوظيف ١٢٥٠ عاملا جديدا ضمن خطة الزيارة.وطالب سليم “اصحاب المواكب بالحفاظ على نظافة المدينة ورمي النفايات في الاماكن المخصصة لها./انتهى

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