2020/09/30 | 12:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على امرأتين حاولتا العبور الى سوريا للالتحاق بزوجيهما المتهمين بالارهاب ".وذكر بيان المديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان مفارز قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت القت القبض على امرأتين حاولتا العبور الى الجانب السوري للالتحاق بزوجيهما العاملين ضمن المجاميع الارهابية في سوريا ، وهن من حملة الجنسية السورية ولادة دير الزور ، ومن سكنة الموصل الجديدة ، وقد تم احالتهن الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهن"./انتهى9

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