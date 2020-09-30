الرشيد يصدر تعليمات بشأن السلف الممنوحة للمتقاعدين من كبار السن

2020/09/30 | 12:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أصدر مصرف الرشيد اليوم الأربعاء تعليمات بشأن السلفة الممنوحة للمتقاعدين من كبار السن والبالغة 8 ملايين كحد أعلى.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه أصدر “تعليمات تحدد “عمر المتقاعد بأن يزيد عن 72 سنة ولا يتجاوز 80 سنة حيث توثق هذه السلفة بكفالة موظف حكومي معين ومثبت على الملاك الدائم”، شرط أن لا يكون بذمة المتقاعد سلفة سابقة.وأشار المصرف الى أن “مبلغ المنح يبدأ من (٣ الى ٨) مليون على ان يكفي (٥٠٪؜ ) من صافي رتبه لتغطية القسط والفائدة”.

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