باحثة اجتماعية: اذا فقد العقل استخدمت القوة في تربية الاطفال

2020/09/30 | 12:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت باحثة اجتماعية ان الآباء يتعاملون مع ابنائهم بأساليب غير علمية، منتقدة التقليل من شأن الاطفال البنات.

وقالت الباحثة الاجتماعية سروة فاضل في لقاء مع قناة كركوك، هنالك اساليب غير علمية يتعامل بها الاباء مع ابنائهم بأسلوب قاسي، وعلاوة على ذلك مع تطور المجتمع والامهات يواجهن آلاما كثيرة نتيجة الكثير من الاطفال الذين ولدوا قاصرين وهذه احدى المعاناة التي تضاف على معاناة الام.

واضافت في هذه الظروف رغم التطور الحاصل لكن لحد اليوم هناك نظرة قاصرة للبنت واعطاء الاهمية للولد بأعتباره مميز اكثر في تربيته، وعندما يكبر الولد يقوم بمهام شبيه بالراعي للخرفان، وهكذا اقول مع الاسف لهذه العقلية السائدة اليوم في مجتمعنا، وعن مشروع الزواج في مجنمعنا اضافت بقولها، ان الذي يتزوج يجب ان يكون بقناعة تامة بأختيار الشريك الذي يختاره، وخاصة يجب ان يكون العمر متقارب لكي يكون التفكير متقارب، ولو ان هناك البعض يقول لو كان الرجل اكبر عمرا من المرأة فهو زواج سعيد لانه اكثر عقلا وانا اقول ذلك خطأ هذه قياسات مغلوطة وغير علمية.

واكدت على موضوع الام عليها عدم التفرقة بين الاطفال ان تنظر اليهم بنظرة واحدة دون تفضيل واحد على اخر، لأن التفرقة وتفضيل واحد على اخر ينتج منه مضاعفات مستقبلية على العائلة، مما تجعل العائلة تتفكك وتنتهي، مع رفض الحقد بين الاطفال وهذا شئ يتطلب توجيه الاطفال من قبل الاب والام بالمحبة فيما بينهم ويجب ان نستخدم العقل والتربية الصحيحة في توجيه اطفالنا وكما يقال المثل (( اذا فقد العقل استخدمت القوة )).

وتابعت قائلة ان المشاكل التي تحدث بين الام والاب تنعكس سلبيا على الاطفال مطلوب دائما هو ان تكون العلاقات جيدة والانسجام والاحترام فيما بينهما والتعامل الجيد، لكي نبني عائلة نموذجية ورائدة في مجتمع معاصر .

PUKmedia / إعداد وترجمة زيد محمود ‌

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