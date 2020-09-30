اليوم.. بايرن ميونخ ودورتموند وجهاً لوجه في قمة السوبر الألماني

2020/09/30 | 12:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يترقب عشاق كرة القدم مباراة من العيار الثقيل تجمع بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، بطولة كأس السوبر الألماني.

وتجمع المباراة بين بطلي الدوري والكأس، على الرغم من فوز بايرن حامل لقب الدوري الألماني في الأعوام الثمانية الماضية بلقب الكأس أيضاً على حساب باير ليفركوزن، وضعه بمواجهة وصيفه في الدوري دورتموند.

ويدخل بايرن المباراة بعد خسارة مفاجئة تعرض لها في الجولة الماضية من الدوري الألماني 1-4 على يد هوفنهايم، وذلك بعد فترة طويلة من مسلسل الانتصارات والأفراح تذوق طعم المرارة، وتقديم مستويات مميزة كان آخرها حصده للسوبر الأوروبي على حساب إشبيلية، ليضيف أول لقب له في الموسم الجديد.

ويسعى بايرن في هذه المواجهة القوية إلى تحقيق الفوز من أجل حصد اللقب الثاني له هذا الموسم، واعتلاء منصات التتويج، والثامن له بالسوبر الألماني، لكنه سيفتقد نجمه الجديد ليروي ساني الذي يغيب 4 أسابيع بسبب الإصابة.

في المقابل بوروسيا دورتموند الذي يقدم مستوى مميزاً في بطولة الدوري، يدخل اللقاء ويعلم صعوبة الخصم، ولكن سيقاتل من أجل حصد اللقب للمرة الثانية توالياً، وحقق أسود الفيستيفاليا اللقب 6 مرات في تاريخه كان آخرها الموسم الماضي 2019، ويرغب هذه المرة حصد السوبر 7 والثاني توالياً من أنياب الغريم التقليدي بايرن ميونخ.

وتقام عادة الكأس السوبر قبل افتتاح الدوري، ولكن توقف المباريات وإعادة جدولتها في مواعيد لاحقة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، حال دون إقامة المباراة في موعدها الاعتيادي، حيث تقام هذا الموسم بعد مرور جولتين من الدوري.



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