أغنية / قصّة قصيرة! - سليمان جبران

2020/09/30 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليمان_جبران سليمان جبران: أغنية / قصّة قصيرة! محادثتي الطويلة مع الصديق س.



قبل أيّام، يجب ترجمتها على الورق.



في رأيه أنّي متعصّب، متطرّف يعني، في كلّ شيء.



في آرائي وفي تقييماتي كلّها.



قرأتُ كتابكَ الأخير، قال الصديق، ألستَ فيه متعصّبا، فنّيّا على الأقلّ؟ يا ويل مَنْ تكرهه، وهنيئا لمَنْ تحبّه! في كتابك الأخير- الشذرات – جعلتّ أحد فصوله باسم شذرات فنّيّة، لكني لم أقرأ هناك غير شذرات عن فيروز والرح ......





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