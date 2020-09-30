المسعودي: امريكا تقف وراء القصف العشوائي للمدنيين

2020/09/30 | 13:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اتهم عضو مجلس النواب السابق محمد المسعودي، الاربعاء، امريكا بالوقوف وراء عمليات القصف العشوائي التي طالت المدنيين، مشدداً على عدم إعطاء اي فرصة لاستهداف الحشد الشعبي.وقال المسعودي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الحكومة الأميركية تحاول استفزاز العراق بسبب التفكك السياسي”، مشيراً الى أن “القصف العشوائي للمدنيين هي لعبة أميركية للضغط على الشارع العراقي”.واضاف أن “أن ترامب يحاول الضغط على العراق مع قرب الانتخابات الاميركية”، مطالباً القوى الشيعية بـ”عدم إعطاء الفرصة لترامب لقصف مواقع الحشد الشعبي”.وكان عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري شدد، اليوم الأربعاء، على ضرورة عدم خلط الاوراق بما يقوم به بعض المتصيدين بالماء العكر عبر اتهامهم الحشد الشعبي والذي هو جزء مهم من المتظومة الحكومية العسكرية.



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