الشيخ نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية ليصبح الامير السادس عشر للكويت

2020/09/30 | 13:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت(أ ف ب) – أدى الشيخ نواف الأحمد الصباح الأربعاء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، ليصبح أميرا للبلاد بعد وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في الولايات المتحدة عن 91 عاما.وأصبح الشيخ نواف (83 عاما) الأمير السادس عشر للكويت.وبدا التأثر على الأمير الجديد عند ادائه اليمين أمام مجلس الأمة.وقال في […]

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