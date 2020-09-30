'بغداد آرينا' مشروع طال انتظاره يقترب من الإنجاز

2020/09/30 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

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يتواصل العمل في مشروع قاعة بغداد آرينا 7 آلاف متفرج المغلقة في المدينة الشبابية قرب ملعب الشعب الدولي لصالح وزارة الشباب والرياضة بنسب إنجاز متقدمة، حيث يعد المشروع محطة مهمة لتضييف البطولات المحلية والدولية كونه مطابقاً للمواصفات المعتمدة في البطولات الخارجية الكبرى.

وأكد مسؤول المنظومات الميكانيكية في القاعة المغلقة نشوان غازي في بيان، على "استمرار اعمال المسقف المعدني وتهيئة اعمال المنظومات الميكانيكية بالاتفاق مع شركة دايكن العالمية حيث ستبدأ الشركة عملها في الايام المقبلة بعد ان اطلعت على ذرعات الأنابيب والمنظومات".

من جانبه، قال مهندس الأعمال المدنية في المشروع عماد غازي، ان "اعمال السيراميك والبياض وصب السلالم مستمرة، مشيراً الى تكملة الاعمال المدنية من سقوف وارضيات بعد الانتهاء من منظومة التبريد".وتطرق غازي الى "تخصيص قاعتين لممارسة لعبة السكواش وتم استيراد الأرضية المناسبة لها وسيتم استثمار المساحة بين القاعتين كمدرجات للمتفرجين".بدوره، اشار المسؤول عن الاعمال المدنية في الساحة المثيلة احمد جهاد، الى "استمرار العمل في الساحة التابعة للمشروع بسعة 1000 متفرج وتتمتع بمدرجات من الجهتين ومنصة للحكام والاحتياط، وتطل على المثيلة البناية الإدارية المتكونة من طابقين".





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