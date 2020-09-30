الناطق باسم القائد العام: جهاز مُكافحة الإرهاب شرع بعمليات عسكرية واسعة

2020/09/30 | 13:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاربعاء، عن تدمير عدد من الكهوف والاوكار وعجلة تستخدم لحفر الأنفاق، فضلا عن تدمير عدد من المخازن التي تحتوي مواد متفجرة شديدة الخطورة، فيما اكد اعتقال احد قيادات "داعش".





وذكر رسول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 ايلول 2020)، ان "جهاز مُكافحة الإرهاب ومُنذ "يوم أمس" شرع بعمليات عسكرية واسعة تستهدف معسكرات عصابات داعـش السرية والتي بعضها قيد الأنشاء".

واضاف ان "الجهاز دمر عدد من الكهوف والاوكار وعجلة تستخدم لحفر الأنفاق، فضلا عن تدمير عدد من المخازن التي تحتوي مواد متفجرة شديدة الخطورة".

وتابع رسول ان "ابطال جهاز مكافحة الارهاب تمكنوا من إلقاء القبض على قيادي من عصابات داعـش الإرهابية خلال مُحاولته الهرب من موقع العمليات، حيث تمت محاصرته بعملية إنزال جوي مُتقنة، وقد جرت العملية بالقُرب من نهر نارين في محافظة ديالى".

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