"خطر على المجتمع".. محكمة أميركية ترفض إخراج عراقي من السجن

2020/09/30 | 13:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت محكمة في ولاية أريزونا الأميركية طلبا لإخلاء سبيل مهاجر عراقي اعتقل بتهمة المشاركة في قيادة مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة ومقتل ضابطي شرطة في العراق عام 2006.

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