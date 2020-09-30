الحشد الشعبي يفتش ٥٠ كيلو مترا من صحراء النخيب الى عرعر

2020/09/30 | 13:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..أعلنت فرقة العباس القتالية (لواء ٢٦ حشد شعبي)، الأربعاء، عن الانتهاء من تفتيش ٥٠ كيلو متر عمق الصحراء خلال عملية امنية تفتيشية اطلقتها صباح اليوم.وقال رئيس أركان الفرقة حيدر الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عناصر فرقة العباس القتالية ولواء ٤١ من الجيش أنهوا عملية تفتيشية ل٥٠ مترا بعمق الصحراء من القاطع الممتد من النخيب الى عرعر للبحث عن الدواعش”.واضاف الموسوي ان “العمليات مستمرة على طول قاطع المسؤولية بالتنسيق مع القوات الامنية وقطعات الحشد الشعبي ضمن خطة زيارة الاربعين”.



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