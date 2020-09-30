وزير الخارجية: الحكومة اتخذت اجراءات لحماية البعثات .. وادعو واشنطن لاعادة النظر بقرار اغلاق السفارة/موسع

2020/09/30 | 13:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، الادارة الاميركية الى اعادة النظر بقرار اغلاق السفارة الاميركية في بغداد.وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان "حماية البعثات الدبلوماسية من واجب الحكومة"، مبينا ان "إنسحاب السفارة الاميركية يعطي اشارات خاطئة للشعب العراقي".واضاف ان "الحكومة اتخذت الاجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية"، داعيا "الادارة الاميركية إلى اعادة النظر بقرار اغلاق السفارة".وتابع ان "الحكومة غير سعيدة بقرار الادارة الاميركية بالانسحاب من بغداد، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طرح رؤية الحكومة تجاه قرار الانسحاب الاميركي"، معتبرا ان "استهداف البعثات الدبلوماسية هو استهداف مباشر للعراق".واكد ان "الكاظمي تواصل مع العديد من قادة الدول بشأن قرار الانسحاب الاميركي"، لافتا الى ان "فوضى السلاح في العراق ستؤدي إلى حرق المنطقة".واوضح حسين ان "ايران وعدتنا ببذل الجهود لدعم استقرار العراق"، مؤكدا ان "العراق سيستمر مع الجانب الاميركي لتغيير قرار الانسحاب من بغداد، لان الانسحاب ليس لصالح الوضع الاميركي".وبين وزير الخارجية ان "التوتر الإيراني الأميركي ينعكس على الواقع العراقي"، مضيفا ان "الحكومة جادة بالتحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية لان ذلك غير مقبول"./انتهى10

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