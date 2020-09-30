ميسي بشأن مغادرته برشلونة: أنا مخطئ.. وسأضع حداً لهذا الوضع

2020/09/30 | 13:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/أكد نجم وقائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه يعترف بارتكاب بعض الأخطاء في مسألة إصراره على الرحيل عن النادي الكتالوني خلال الصيف الجاري.وقال ميسي في تصريح لوسائل اعلامية اسبانية "بعد الكثير من المضايقات، أود أن أضع حدا لهذا الوضع.



يجب أن يتحد كل المنتمين لبرشلونة، وتوقع الأفضل للنادي فيما هو قادم".وأضاف "أعترف بأخطائي، وإذا كانت موجودة، فكانت فقط من أجل جعل برشلونة أفضل وأقوى".ويرى الهداف التاريخي لبلوجرانا عبر تاريخه أن "دمج العاطفة والحماس معا سيكون السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف، ويجب أن نتحد دائما ونسير جميعا في نفس الاتجاه".كما أكد صاحب الكرة الذهبية 6 مرات "كنت أريد إرسال رسالة لكل الأعضاء، ولكل جماهير النادي التي تتابعنا.



إذا شعر أي شخص منهم في أي وقت بضيق مما قلته أو فعلته، فيجب أن يتأكد من أنني فعلته مع التفكير فقط فيما هو أفضل للنادي"./انتهى10

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