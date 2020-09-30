الكاظمي للسفراء: العراق سيتصدى للخارجين عن القانون وسيحمي ضيوفه

2020/09/30 | 13:53 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آخر تحديث: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 13:52 - GMT 10:52 تارخ النشر: الأربعاء 12 صفر 1442 هـ - 30 سبتمبر 2020 KSA 13:16 - GMT 10:16

المصدر: دبي - العربية.نت

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، لسفراء عدة دول ببغداد، العراق سيتصدى للخارجين عن القانون وسيحمي ضيوفه.واستقبل الكاظمي سفراء 25 دولة شقيقة وصديقة، بناءً على طلبهم، لمناقشة التطورات الأخيرة فيما يتعلق بأمن البعثات الدبلوماسية في العراق.وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص العراق على فرض سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات والمقرات الدبلوماسية، مشدداً على أن مرتكبي الاعتداءات على أمن البعثات الدبلوماسية يسعون إلى زعزعة استقرار العراق، وتخريب علاقاته الإقليمية والدولية.وأشار إلى أن هذه الهجمات لا تستهدف البعثات الدولية فقط، وإنما طالت الأبرياء من المواطنين، بما فيما ذلك الأطفال، وأن مؤسسات الدولة الأمنية عازمة على وضع حدّ لها، وقد شرعت باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق هذا الهدف.وأكد الكاظمي أن الخارجين على القانون، الذين يحاولون الإساءة إلى سمعة العراق والتزاماته الدولية يتحركون بوحي من دوافع غير وطنية، ويزدرون إرادة الشعب العراقي ومرجعياته الدينية والسياسية والثقافية، التي أجمعت على خطورة ما يقومون به.وأضاف أن العراق شعباً وحكومة سيتصدى لهؤلاء وسيعمل على حماية ضيوفه، كما تتطلبه الأعراف الدبلوماسية عبر التاريخ، ومن أجل طي صفحة الصراعات والإرهاب والانصراف إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات التنمية.

من جانبهم أكد السفراء في مداخلات متفرقة دعم العراق وشعبه واحترام سيادته والسعي عبر الحوار لتحقيق الاستقرار والسلم وضمان الصداقة والتعاون، وأعربوا عن قلقهم من تزايد الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية بالصواريخ والعبوات ضد المواكب، وما تحمله تلك الهجمات من مخاطر على حياة الدبلوماسيين والمدنيين العراقيين، مؤكدين ترحيبهم بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لوضع حد لهذه الاعتداءات، وملاحقة المتورطين بها، وتشديد الإجراءات الأمنية.وأشار السفراء إلى دعمهم اتخاذ المزيد من الخطوات لتأمين بغداد وتعزيز أمن المنطقة الدولية، من أجل أن يكون بوسع بلدانهم والمجتمع الدولي مواصلة دعم العراق وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية معه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي للسفراء: العراق سيتصدى للخارجين عن القانون وسيحمي ضيوفه) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي للسفراء: العراق سيتصدى للخارجين عن القانون وسيحمي ضيوفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).