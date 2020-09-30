القبض على 3 دواعش وضبط معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة

2020/09/30 | 13:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز مديرية الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية ، القبض على 3 من ارهابيي عصابات داعش وضبطت معملا لتصنيع الأحزمة الناسفة في محافظة نينوى....

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