العراقيون اكبر من الفتنة.. أمريكا أعجز من أن تنال من الحشد الشعبي  

2020/09/30 | 13:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ اليوم الاول لانطلاق التظاهرات الشعبية في العراق التي طالبت بالعدالة ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، حاولت امريكا عبر جواسيسها وعناصر من المنظمات...

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