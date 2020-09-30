ديلان غفور: تنصيب مدير صحة كركوك يخالف التوجيهات

2020/09/30 | 13:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائب ديلان غفور عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، ان تنصيب مدير صحة كركوك يخالف توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، داعية الرئاسات الثلاث الى الالتفات لمشاكل المحافظة.

واوضحت النائب ديلان غفور لـ PUKmedia: انه في الوقت الذي كنا نتطلع فيه الى تحقيق التوزان في ملف الوظائف العامة في محافظة كركوك وفق سياق قانوني يحفظ حقوق جميع المكونات وتمثيلها العادل في الادارة المحلية للمحافظة ومناصب مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية، وبالرغم من الغبن والحيف الكبيرين الذين لحقا بالمكون الكوردي في محافظة كركوك من خلال التجاوز الصارخ على حقوقه في نيل استحقاقه الاداري وابعاد مدراء الدوائر الكورد عن مناصبهم طيلة الفترة الماضية، تفاجئنا باجراء تغيير في منصب مدير دائرة صحة كركوك بعيدا عن التوافق بين مكونات المحافظة وبشكل ينافي التوجيهات الصادرة الموجبة بعدم اجراء تغييرات في مناصب نائب المحافظ والقائممقامين والمدراء العامين ومعاون المحافظ الا بعد استحصال موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على ذلك التغيير.

واضافت: وعليه وعطفا على ما تقدم، "نناشد السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب، الالتفات الى المشاكل الكبيرة في الوضع الاداري لمحافظة كركوك وايقاف سياسة استغلال الاوضاع غير الطبيعية التي تمر بها المحافظة والاستقواء بها للتجاوز على حقوق مكون كبير ورئيسي له ثقله الذي لايمكن باي حال من الاحوال التغاضي عنه، والتريث في تنفيذ الامر الصادر بخصوص تغيير مدير دائرة صحة كركوك، والعمل على اعادة الامور الى نصابها الصحيح قبل ان تنزلق الامور الى ما لايحمد عقباه وقبل ان تستفحل الاوضاع الى منحيات خطيرة تهدد التوازن والعدالة بين مكونات المحافظة بفعل هذه السياسات العرجاء التي لاتريد الخير لكركوك ولاهلها".

PUKmedia خاص‌

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