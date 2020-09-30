الاستخبارات تعتقل ارهابيا في بادوش

2020/09/30 | 13:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الاربعاء، عن القاء القبض على احد الارهابيين بعملية نوعية في نينوى.

وذكرت المديرية خلال بيان، تابعه PUKmedia: انه وبعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 واستخبارات لواء المشاة 92 والفوج الاول منه من القاء القبض على أحد الارهابيين في قرية البوير في بادوش بنينوى .

واضاف البيان: ان الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب .

PUKmedia متابعة

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