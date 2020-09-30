العراق يتصدر قائمة من 83 دولة تستورد بضائع إيرانية

2020/09/30 | 14:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت إيران اليوم الأربعاء عن قيمة البضائع المختلفة المستوردة من قبل العراق من محافظة أصفهان.

وقال مدير عام الجمارك في اصفهان رسول كوهستاني في تصريح لوسائل إعلام إيرانية إن “العراق تصدر قائمة المستوردين من بين 83 دولة”.

وأشار إلى أن “من بين ما مجموعه مليونين، و830 ألف طن من السلع وبقيمة إجمالية بلغت 860 مليون دولار فإن العراق استورد بـ239 مليون دولار”.

وأوضح المسؤول الجمركي أن “المواد التي تم تصديرها من اصفهان الى العراق تمثلت بالحديد، والفولاذ، والبتروكيمياويات، والسجاد، والألبان”.

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وكان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة قد كشف قبل أكثر من أسبوع أن إيران حافظت على حصتها التصديرية بنسبة 22% في السوق العراقية، وأن الصادرات وبعد إعادة فتح المعابر ستشهد زيادة حتمية.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن حميد حسيني حول إقرار منع العراق استيراد 29 منتجاً زراعياً إيرانياً، قوله إن قرار المنع مرحلي الطابع والحكومة العراقية تصدره بحسب ظروف الانتاج المحلي سيما بالمجال الزراعي.

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