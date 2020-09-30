الانبار تقر بتدني الواقع الاستثماري وتطالب بفتح مصارف تجارية

2020/09/30 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اقر قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، الاربعاء، تدني الواقع الاستثماري في المحافظة لعدم الموافقة على افتتاح مصارف تجارية رصينة من قبل الجهات المعنية لجذب الشركات الاستثمارية .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قانون الاستثمار المعمول فيه حاليا فيه العديد من الفقرات الروتينية التي تسببت في عزوف العديد من الشركات الاستثمارية من العمل في المحافظة ومن اهمها عدم وجود مصارف تجارية لتعامل مع الشركات الاستثمارية فضلا عن عدم تهيئة البيئة المناسبة لجذب الشركات الاستثمارية من خلال تقديم تسهيلات لجذب اصحاب رؤوس الاموال للعمل في المحافظة “.واضاف ان” قانون الاستثمار لا يعطي الصلاحيات الكاملة للمحافظين بالتوقيع مع الشركات الاستثمارية التي تروم العمل في المحافظة ناهيك من ان الروتين القاتل في الية الحصول على رخص استثمارية تحول دون احراز اي تقدم انتعاش الواقع الاستثماري”.وأوضح الدليمي، أن “اجراء تعديلات في قانون الاستثمار والقضاء على الروتين وفتح مصارف تجارية رصينة سوف يساهم في جذب الشركات الاستثمارية”، مؤكدا ان “انتعاش الواقع الاستثماري سوف يحد من ازمة البطالة ويفتح افاق التطور في العديد من المجالات “.



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