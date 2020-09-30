الديوانية يدخل معسكراً داخلياً في بغداد بعد انضمام محترفيه

2020/09/30 | 14:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

يدخل فريق الديوانية بكرة القدم معسكرا داخليا قصيرا في العاصمة بغداد بعد غدا الجمعة ولمدة أسبوع بعد انضمام المحترفين الأربعة وعدد من المغتربين.

وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي حسين العنكوشي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إنه “سيتم استثمار أيام الزيارة الأربعينية من خلال إقامة المعسكر الداخلي في بغداد من اجل رفع وتيرة الإعداد وتحقيق الانسجام بين اللاعبين وتهيئة المناخ الملائم لإنجاحه “.

واشار الى ان “المعسكر مهم جدا للبدء بالاعداد الحقيقي للفريق خاصة بعد اكتمال تواجد المحترفين مع وصول البلجيكي ناثان كابيسلي امس الأول “.

واكد على “استمرار العمل على إكمال الإجراءات الإدارية للدخول في معسكر خارجي بمدينة (انطاليا) التركية الذي يبدأ في التاسع من الشهر المقبل والذي يعول عليه كثيرا في تجهيز الأحمر للدخول بقوة في منافسات الدوري الممتاز الشهر المقبل”.



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