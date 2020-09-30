بالوثيقة.. شيوخ عشائر يطلقون مبادرة لتفادي تفشي كورونا

2020/09/30 | 14:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن اطلاق شيوخ ووجهاء حوض حمرين شمال شرق المحافظة مبادرة شاملة لتفادي تفشي فيروس كورونا في مناطقهم.وقال مدير ناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” حوض حمرين شرقي السعدية والذي يعد من المناطق الواسعة والمترامية شهدت في الاونة الاخيرة ارتفاع ملحوظ في معدلات تسجيل الاصابات بفيروس كورونا ووفاة العديد من المرضى بسبب مضاعفاته القاتلة”.

واضاف الزركوشي،ان” شيوخ العشائر والوجهاء والشخصيات الاجتماعية عقدت اجتماعا موسعا وقررت تأجيل اقامة مجالس العزاء والاعتذار عن استقبال المعزين حرصا على سلامة الاهالي لحين السيطرة على الوباء لتفادي المزيد من الماسي خاصة مع وفاة الكثيرين مؤخرا”.



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