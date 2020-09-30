بيان : 25 سفير يؤكدون للكاظمي دعمهم للعراق واحترام سيادته

2020/09/30 | 14:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اصدر مجموعة من السفراء والقائمين بالأعمال ، بيان عقب لقائهم برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، مؤكدين على دعمهم للعراق وشعبه واحتراما للسيادة العراقية .وذكر السفراء في بيانهم المشترك، انه “التقى السفراء والقائمون بالأعمال لدول استراليا، كندا، کرواتيا، مصر، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، المانيا، اليونان إيطاليا، اليابان، الأردن، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، […]

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