الاستلاب الديني: القدس والمنسلخون عنها باسم الدين - حاتم الجوهرى

2020/09/30 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى إذا كان البعض يرصد الآن بعد توقيع الإمارات – وبعدها البحرين- اتفاقية "إبراهيم" للتطبيع مع "إسرائيل"، ظهور العديد من الخطابات التي تروج للاستلاب لصفقة القرن والرواية الصهيونية للصراع والخضوع لها، خاصة عند بعض الشيوخ المسلمين وانتقائهم من الخطاب الديني ما يتم تأويله، ليبرروا به خطاب الاستلاب الجديد للصهيونية وروايتها وتصورها للصراع..فإنني أقول بان ذلك ليس بجديد الآن؛ ولم يلتفت له الباحثون العرب ......





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