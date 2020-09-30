المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن تغرق في الفوضى

2020/09/30 | 14:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كليفلاند (الولايات المتحدة),-(أ ف ب) – تحولت المناظرة الأولى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن مساء الثلاثاء الى عرض فوضوي مع تبادل الاتهامات والاهانات والهجمات الشخصية قبل 35 يوما من الانتخابات.خلال المناظرة التي تابعها عشرات ملايين الأميركيين، طلب المرشح الديموقراطي (77 عاما) ومن الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة أن “يخرس” […]

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